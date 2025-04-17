Büyük Zirai Don Zararları Tespit Edildi

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ÜZÜM BAĞLARINA ZİYARET

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa’nın Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde zirai dondan etkilenen üzüm bağları üzerinde incelemeler yaptı. Bayraktar, Şehzadeler’e bağlı Yeşilköy Mahallesi ve Saruhanlı’da Adiloba Mahallesi’ndeki üzüm bağlarını gezerek, üreticilerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son yılların en büyük zirai don zararının yaşandığını belirtti ve art arda gerçekleşen dört gece boyunca etkili olan don yüzünden bazı bahçelerde tam zarar tespit ettiklerini dile getirdi.

ZARARIN ETKİLERİ VE GELECEK RİSKLER

Zirai donun, sadece bu yılın değil, 2026’nın da rekoltesini etkileyebileceğini vurgulayan Bayraktar, “Şimdi dallarda kuruma var. Yani bu şu demektir. Bu bahçelere iyi bakılmazsa önümüzdeki birkaç yılda bu bağlardan ürün alamayız. Yani bu bağlar ürün bağlamaz.” ifadesini kullandı. Afetin büyüklüğüne dikkat çeken Bayraktar, yapılan değerlendirmelerin yardımların zamanında yapılmasının önemini ortaya koyduğunu ve zirai donun asma filizlerin çıkmaya başladığı döneme denk gelmesinin kaybı artırdığını ifade etti.

Bayraktar, tespitlerde 65 ilde don zararı kaydedildiğini ve durumun oldukça ciddiyet taşıdığını kaydederek, “Bu çok büyük bir rakam. Hatta bazı yerlerde şu an don riski devam ediyor. Bu sayı bir miktar daha artabilir.” şeklinde konuştu. Üreticilerin yetkililerden beklentilerine de değinen Bayraktar, bu talepleri hükümete ilettiklerini ve yerine getirilmesi için takipçi olacaklarının altını çizdi. Beklentiler arasında TARSİM eksperlerinin hasar tespitlerinde hassas ve adil olması, zirai donla ilgili sigorta primlerinin düşürülmesi, çiftçilerin bankalara veya kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması ve çiftçiye uygun koşullarda yeni finansman sağlanması yer alıyor. Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için bu taleplerin karşılanmasının önemini vurguladı.