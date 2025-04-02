Büyükada Vapurunda Kadınların Kavgası Kamereya Yansıdı

İKİ KADIN ARASINDAKİ TARTIŞMA

İstanbul’da, Büyükada ve Kadıköy arasında sefer yapan bir vapurda iki kadın yolcu arasında saç saça baş başa kavga yaşandı. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, vapurda geçen günlerde meydana geldi ve iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma başladı.

KAVGA BAŞLIYOR

Tartışma kısa zamanda büyüyerek, kadınların birbirine girmesine neden oldu. Vapurdaki diğer yolcular, tartışmayı ayırmak için müdahale etse de, küfürlerin havada uçuştuğu kargaşa ortamı devam etti. Nihayetinde, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşanan bu olay, cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sayesinde sosyal medyada da geniş yankı buldu.