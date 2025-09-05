BÜYÜKADA YARIŞI İÇİN BAŞVURULAR AÇILDI

YARIŞMA HAKKINDA DETAYLAR

İstanbul’da 5 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan ‘Red Bull Geç Kalma’ için kayıtlar başladı. Yarış, Büyükada’dan başlayıp Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada’daki finalle sona erecek. Bu parkurda sadece en hızlı katılımcılar gemiye binip bir sonraki etaba geçebilecek. Katılımcılar, zorlu tırmanışlar ve nefes kesici manzaralarla dolu unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

KATILIM ŞARTLARI VE KAZANANLAR

Yarış, amatör ve profesyonel tüm bisikletçilerin katılımına açık olup, 18 yaşını doldurmuş olan herkes yarışabilir. Kadın ve erkek kategorilerinde ayrı kazananların olacağı bu etkinliğe toplam 250 kişi katılabilecek. İlk 100 kişi gemiye binerek bir sonraki adaya geçme hakkı kazanacak. Burgazada’da yarışmaya devam edecek sporcu sayısı ise 70’e düşecek. Heybeliada’dan Büyükada’daki finale geçebilecek yarışmacı sayısı ise yalnızca 30 olacak.

ETKİNLİĞİN ÖNEMİ

Hız, dayanıklılık ve stratejinin önemli olduğu bu etkinlikte katılımcılar, “geç kalmamak” için tüm güçleriyle pedal çevirecek. Etaplar arasında ulaşım gemiyle sağlanacak; ancak gemiye yetişmeyecek olanlar yarış dışında kalacak. Yarış başvuruları Red Bull’un resmi internet sitesinden gerçekleştirilecek.