Büyükannenin Kitabı 82 Yıl Sonra Geri Geldi

82 YIL SONRA İADE EDİLEN KİTAP

ABD’nin Oregon eyaletinde yer alan bir kişi, Frances Bruce Strain’in kaleme aldığı “Your Child, His Family, and Friends” adlı kitabı tam 82 yıl sonra geri iade etti. Kitapla birlikte iletilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi dikkat çekti. Mektubu yazan kişi, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını, bu sırada Meksiko City’ye taşındığını belirtti. Kitap yıllar sonra, babasından miras kalan kutular arasında bulundu.

GECİKME CEZASINDAKİ ARAŞTIRMALAR

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük cezanın 3 sent olduğu belirtildi. 82 yıl boyunca süren borç hesaplaması yapıldığında yaklaşık 900 dolara ulaşan bir tutar ortaya çıktı, enflasyon hesaplandığında ise bu miktar 16 bin dolardan fazla olabiliyor.

KİTABIN GELECEĞİ

Yetkililer, kitabın iyi bir durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini açıkladı. Daha sonra ise kitabın satışa çıkarılarak, kütüphane yararına kullanılacağı belirtildi. 82 yıl uzunca bir süre olmasına rağmen, bu durum bir rekor sayılmıyor. Guinness’e göre, şimdiye kadar gerçekleştirilen en gecikmeli iade Cambridge Üniversitesi’nde 1668’de ödünç alınan ve 288 yıl sonra geri verilen bir kitapla ilgilidir.