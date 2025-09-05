Büyükbaş Hayvanlara Otobüs Çarptı

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA ÇARPAN ARAÇLARIN KAZASI

Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde meydana gelen bir kaza, büyükbaş hayvanların yola çıkması ile birlikte gerçekleşti. Bu olayda bir yolcu otobüsü ile bir cip birbirleriyle çarpıştı. Kazada, üç büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde Gölveren köyü civarında gerçekleşen kazada, S.A. idaresindeki 37 AC 115 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü Sinop yönüne giderken, K.C.K. yönetimindeki 06 Y 1876 plakalı Fiat marka cip ise Kastamonu yönüne ilerliyordu. Yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarpan otobüs ve cip, büyük oranda maddi hasar aldı.

JANDARMA VE TRAFİK EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

Kaza sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kulak küpesi bulunmayan hayvanların sahibini tespit etmek için çalışmalar başlattı. Aynı zamanda, trafik ekipleri de kazanın detayları üzerinde incelemelerde bulundu.