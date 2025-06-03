Büyükçekmece Belediye Başkanı Suçlamaları Reddetti

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SORUŞTURMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Büyükçekmece Belediyesine yönelik “rüşvet” ve “nüfuz kullanma” suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın belediyenin basketbol takımına 35 milyon lira bağış talep ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Akgün, “Bağış talebi hakkında bir bilgim yoktur. Belediye başkanı olarak yoğun çalıştığım için iş yükümü hafifletmek amacıyla yıllardan beri 7 Belediye başkan yardımcısı görevlendirdim. Her konuda bilgi sahibi olmam imkansızdır.” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Akgün ve Kazancı’nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli için devam ediyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma, Büyükçekmece’de inşaat alanlarında belediye başkanının yakınlarının yönettiği hafriyat işlerinin kaçak dökümü ile kazanç sağladığına dair tespitlere dayanıyor. Akgün, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanarak şüpheli diğer kişilerin fotoğraflarını tanıyıp tanımadığı sorusuna yanıt verdi. “Şüpheli Eray Kurt’un damadı olduğumu biliyorum ama onunla ticari ilişkim yok.” diyen Akgün, diğer şüphelilerin belediyede görev yaptığını belirtti.

BAĞIŞLAR ÜZERİNE YORUMLAR

Akgün, yeğeni G.A. ile uzunca zamandır görüşmediğini ifade ederek, “Ne iş yaptığını bilmiyorum. Belediyede resmi ya da gayriresmi olarak hiçbir yetkisi ve etkisi yoktur. Kendisine belediye işleri konusunda talimat vermedim.” diye belirtti. Akgün, Mansur Aslan’ın kulübe bağış yaptığı iddiasını reddederek, “Büyükçekmece Belediyesinin basketbol takımı bağımsız bir takımdır, belediyeyle resmi bir bağı bulunmuyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İDDİALAR

Akgün, “Osman Yeşilgül aracılığıyla üç dairenin istenildiği iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse benden bu şekilde talepte bulunmadı.” diyerek, şüpheliler Osman Yeşilgül ve Mustafa Keleş ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ayrıca, S.B. adlı tanığın beyanlarına itiraz ederek, “S.B.’nin söylediklerini kabul etmiyorum. Dairenin ödemelerine ilişkin belgeler ailemde mevcut, sunabilirim.” dedi. Osman Yeşilgül’ün taşınmazlarıyla ilgili belgelerin doğru olduğunu belirten Akgün, “Ama onun ‘kasası’ olduğu iddiaları kesinlikle yalan.” ifadesini kullandı.

ELE GEÇİRİLEN PARALAR VE MATERIALLER

Soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada ele geçirilen 58 bin 200 avro, 79 bin 160 dolar ve 5 bin gram gümüş hakkında, “El konulan para ve ziynet eşyaları oğluma aittir.” savunmasında bulundu. Ayrıca, Akgün, “Kendisi benim evimin üst katındaki terasta oturuyor. Ticaretle uğraştığını söyledim, bu yüzden maddi durumu iyi.” şeklinde ifade verdi.

Akgün, “Ömer Kazancı’nın 35 milyon lira bağış talebi hakkında bilgim yok.” diyerek, başta yoğun iş yükü olmak üzere, birçok konuda bilgi sahibi olmasının zor olduğunu vurguladı.