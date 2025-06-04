Büyükçekmece Belediye Başkanı Tutuklandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen beşinci dalga operasyonunda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 47 kişiden 38’i gözaltına alındı. Şüphelilerden 30’u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişken, 6 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

CHP’li belediyelere yönelen bu soruşturmada, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Er Çevik, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı. Gürkan Polat ise adli kontrol hükümleriyle birlikte yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sırasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Operasyon dahilinde gözaltı kararı verilen şüphelilerden sonradan beş zanlı daha yakalanırken, üç zanlının cezaevinde, diğerlerinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin, firari durumda bulunan zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.