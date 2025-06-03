Büyükçekmece Belediye Başkanı Tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın tutuklanması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, inşaat yoğun olan bölgede Belediye Başkanı’nın yakınlarının hafriyat işlerini kontrol ettiğini ve bu işler aracılığıyla kazanç sağladıklarını belirledi. Ayrıca bu kişilerin kaçak döküm yaptıkları ve nüfuz kullandıkları tespit edildi. Bu doğrultuda Akgün ve Kazancı’nın da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında soruşturma süreci devam ediyor.

SAVCILIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan Akgün ve Kazancı’nın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü ve burada savcılık işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Savcılık, ifadeleri alınan Akgün ve Kazancı’yı “rüşvet almak” ve “icbar suretiyle irtikap” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerin hakimlik işlemlerinin yakında başlaması bekleniyor.

Soruşturmanın detaylarına göre, Büyükçekmece Belediyesi yetkililerinin inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde, inşaat yapan firmalardan bazı taleplerle zorladıkları belirlendi. Bu süreçte, firmaların villa, daire veya Büyükçekmece Basketbol Takımı’na bağış yapmaya veya sponsor olmaya zorlandıkları ifade edildi. Ayrıca talepleri reddeden iş sahiplerine inşaat ve iskan izni verilmediği, bazı iş sahiplerinin ise yapılan baskılar sonucunda belediye çalışanlarının taleplerini kabul etmek zorunda kaldığı kaydedildi.