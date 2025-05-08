Büyükçekmece Belediyesi’nde Yolsuzluk Soruşturması

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığına dair iddialar üzerine bir soruşturma süreci başlattı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen bütün projelerin detaylarının toplanması talep edildi.

İSTEKLER AÇIKLANDI

Büyükçekmece Belediyesi’nden, projeleri gerçekleştiren firma veya kişilerin kimler olduğunu, hangi projelerin iskan aldığını ve yapılan inşaatların neler olduğunu gösteren bilgilerin hazırlanıp emniyete iletilmesi istendi. Bu hususlar, soruşturmanın sağlıklı bir biçimde ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.