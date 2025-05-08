Gündem

Büyükçekmece Belediyesi’nde Yolsuzluk Soruşturması

buyukcekmece-belediyesi-nde-yolsuzluk-sorusturmasi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığına dair iddialar üzerine bir soruşturma süreci başlattı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen bütün projelerin detaylarının toplanması talep edildi.

İSTEKLER AÇIKLANDI

Büyükçekmece Belediyesi’nden, projeleri gerçekleştiren firma veya kişilerin kimler olduğunu, hangi projelerin iskan aldığını ve yapılan inşaatların neler olduğunu gösteren bilgilerin hazırlanıp emniyete iletilmesi istendi. Bu hususlar, soruşturmanın sağlıklı bir biçimde ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Nihat Kahveci’ye Uzaklaştırma Kararı Verildi

Emekli futbolcu Nihat Kahveci'ye, eski eşi ve çocuklarına yaklaşmaması ve iletişim kurmaması yönünde iki ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi.
Gündem

Uzaklaştırma Kararı: Kahveci İki Ay Yasak!

Emekli futbolcu Nihat Kahveci'ye, eski eşi Pınar Kaşgören ve çocuklarına yaklaşmama ve iletişim kurmama talimatı veren iki aylık uzaklaştırma kararı alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.