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Büyükçekmece Belediyesi’nde Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığına dair bir soruşturma süreci başlattı. Bu çerçevede, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin detaylı bir listesinin çıkarılması istendi.

GEREKEN BİLGİLER İSTENİYOR

Proje bilgileri ile birlikte, projeleri gerçekleştiren firma veya kişilerin kimlikleri, hangi projelerin iskan aldığı ve yapılan inşaatların neler olduğu gibi konuların da yer aldığı bilgilendirme, Büyükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanarak emniyet birimlerine teslim edilmesi bekleniyor.

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