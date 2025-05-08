Büyükçekmece Belediyesi’ne Soruşturma Başlatıldı

VATANDAŞLARIN SORULARI

Vatandaşlar, “Büyükçekmece Belediyesi’ne neden soruşturma başlatıldı?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Resmi makamlar konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşmaya başladı. 2015-2025 yılları arasındaki tüm yapı ruhsatları ve projelerin incelenmesi, soruşturmanın kapsamını net bir şekilde ortaya koyuyor.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma dahilinde, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesi, projeyi gerçekleştiren firma veya kişilerin kimler olduğu, hangi projelerin iskan aldığı ve yapılan inşaatların detayları ile ilgili bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi talep edildi.