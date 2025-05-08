Büyükçekmece Belediyesine Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığına dair bir soruşturma açtı. Bu soruşturma çerçevesinde, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçede inşaat ruhsatı almış tüm projelerin detaylı bir listesinin çıkarılması talep edildi.

DETAYLAR TEK TEK İSTENİYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında, projeleri gerçekleştiren firma ya da kişilerin kimler olduğu, hangi projelerin iskan aldığı ve yapılan inşaatların neler olduğu gibi bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanarak emniyete teslim edilmesi gerekiyor. Bu adımlar, yolsuzluk iddialarının aydınlatılması amacıyla atılıyor.