Büyükçekmece Cinayetinde Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Büyükçekmece’de Faruk Yıldırım’ı (45) tabancayla vurarak öldürdüğü tespit edilen şüpheli A.I. (23) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin kimliği, Yıldırım ile içtikleri içkinin şişesi üzerindeki parmak izlerinden belirlendi. Olayın kaçış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

OLAY ANI VE İLK MÜDAHALE

Olay, 14 Mart Cuma günü saat 01.52’de Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinden gelen “Silah sesleri geliyor” ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine vardıklarında Faruk Yıldırım’ı yaralı halde buldular. Silahla vurulan Yıldırım’a sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

POLİS ÇALIŞMALARI VE PARMAK İZİ

Cinayet Büro Amirliği’nin başlattığı çalışma kapsamında, bir görgü tanığının ifadesi doğrultusunda kısa boylu ve siyah giyimli bir adamın olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaşılınca araştırmalar hız kazandı. Olay yeri incelemelerinde, hayatını kaybeden Yıldırım ile onu vuran A.I.’nin birlikte içki içtikleri yerden bir şişe bulundu. Şişe üzerindeki parmak izi incelemesiyle şüphelinin kimliğine ulaşılması sağlandı. Bunun üzerine A.I. polis tarafından yakalandı.

İFADE VE ADLİ İŞLEM

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli A.I.’nın suçunu kabul ettiği öğrenildi. Yıldırım ile tartışma nedeniyle cinayet işlediğini ifade ettiği, ancak tartışmanın sebebi hakkında herhangi bir bilgi vermediği bildirildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.