Büyükçekmece’de Aydınlatma Direği Devrildi

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİ

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu’nda etkili olan şiddetli rüzgar, aydınlatma direğinin yan yatmasına neden oldu. Beylikdüzü istikametine giden anayol trafiğe kapatıldı. Yetkililer, bu gün için şiddetli poyraz uyarısında bulunmuştu. Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde Beylikdüzü istikametinde gerçekleşti.

AĞIR HASAR VE TRAFİK DEĞİŞİKLİĞİ

Elde edilen bilgilere göre, refüjde yer alan aydınlatma direklerinden biri rüzgarın etkisiyle yan yattı. Bu durumu gören sürücüler, durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerin müdahaleleri nedeniyle aydınlatma direğinin olduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yolun yeniden trafiğe açılacağı bilgisi verildi.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

