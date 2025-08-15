Büyükçekmece’de Aydınlatma Direği Devrildi

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİ

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu’nda etkili olan şiddetli rüzgar, aydınlatma direğinin yan yatmasına neden oldu. Beylikdüzü istikametine giden anayol trafiğe kapatıldı. Yetkililer, bu gün için şiddetli poyraz uyarısında bulunmuştu. Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde Beylikdüzü istikametinde gerçekleşti.

AĞIR HASAR VE TRAFİK DEĞİŞİKLİĞİ

Elde edilen bilgilere göre, refüjde yer alan aydınlatma direklerinden biri rüzgarın etkisiyle yan yattı. Bu durumu gören sürücüler, durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerin müdahaleleri nedeniyle aydınlatma direğinin olduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yolun yeniden trafiğe açılacağı bilgisi verildi.