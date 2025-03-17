Büyükçekmece’de Boş Servis Minibüsü Devrildi

BOŞ SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Büyükçekmece’de kontrolden çıkan boş bir servis minibüsü devrildi, bu durum yolda yoğun trafiğe sebep oldu. Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde Silivri yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.K. yönetimindeki 34 LRF 016 plakalı servis minibüsü kontrolünü kaybederek devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ihbarlar ile birlikte olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği sırada serviste yolcu bulunmuyor, sürücü kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza nedeni ile trafik tek şeritten akarken, aracın kaldırılmasının ardından trafik eski düzenine döndü.