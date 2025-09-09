Büyükçekmece’de Elektrik Kesintisi Olacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Büyükçekmece’de elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 10 Eylül’de İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yapılacak. İstanbul’da hangi yerlerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında detaylar şu şekilde…

BÜYÜKÇEKMECE’DE KESİNTİLERİN TARİHİ

10 Eylül 2025 tarihli kesintiler, bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Bakıtöy, Ekinoba ve Mimaroa mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak. “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacak.

KESİNTİLERİN DEVAM EDECEĞİ TARİHLER

11 Eylül 2025 günü ise, 08:00 ile 16:00 saatleri arasında, Büyükçekmece Merkez-Fatih mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin sebebi “Abone/Şube Bağlantısı” olarak açıklanıyor.

Ayrıca, 12 Eylül 2025 tarihinde, elektrik kesintilerinin devam edeceği, sabah 08:00 ile 17:00 saatleri arasında, Ekinoba ve Dizdariye mahallelerinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” ve “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” nedeniyle kesintilerin yaşanacağı belirtiliyor. Yine aynı gün, Pınartepe ve Atatürk mahallelerinde de farklı cadde ve sokaklarda benzer sebeplerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkat edilerek çalışmalar yapılacak.