Büyükçekmece’de Ferrari’yi Tamir Eden Usta

FERRARİ KAZASI VE SÜRÜCÜ KİMLİĞİ

İstanbul Büyükçekmece’de 17 milyon değerindeki Ferrari ile yaşanan kaza herkesi şaşırttı. Kaza sonrası yapılan incelemelerde, Ferrari’yi kullanan kişinin, bu aracı tamir eden usta olduğu öğrenildi. Kaza, E-5 Karayolu Ekinoba mevkiinde saat 15.30 civarında gerçekleşti. Lüks araç, köprü ayağına çarpıp ters döndü ve kullanılamaz hale geldi.

KAZA ANLARI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Oto tamir ustası, kazadan sonra aracı tamir ettikten sonra test sürüşü yapıyordu. Ancak, bu süreçte meydana gelen talihsiz olay sonrası, lüks aracı tamir ettiği anları sosyal medya platformlarında da paylaştığı belirtildi. Sürücünün kimliği ve kazanın detayları, bu olayla ilgili gelişmeleri takip edenlerin ilgisini çekiyor.