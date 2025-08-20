Büyükçekmece’de Haraç İsteyen Çete Saldırdı!

OLAĞANÜSTÜ SALDIRI

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi’nde geçen günlerde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bir çete, bir işletmeden haraç talep ederek iş yerinin camlarına silahlarla ateş açtı. Saldırganların, saldırı anlarını videoya kaydetmesi ve görüntüleri restoran sahibine göndermesi, durumu daha da endişe verici hale getirdi.

PANİK VE POLİS MÜDAHALESİ

Saldırganların silahla 4-5 el ateş açtığı, çekilen görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Olay sonrasında işletme çevresinde büyük bir panik meydana gelirken, polis ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve çevredeki tanıkların ifadeleri doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Olayın organize suç olarak değerlendirileceği öne sürülürken, mahalledeki esnaf ve vatandaşlar, yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduklarını dile getiriyor.