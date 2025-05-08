Büyükçekmece’de Helikopter Kazasında Hapsine Karar Verildi

MAHKEME KARARA BAĞLADI

Büyükçekmece’de 2017 yılında meydana gelen helikopter kazasına ilişkin dava sonuçlandı. Eczacıbaşı Havacılık A.Ş’ye ait helikopterin televizyon kulesine çarparak düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, kuleyi inşa eden firmanın iki yetkilisini ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

ÖLDÜRÜCÜ KAZA DETAYLARI

Olay, 10 Mart 2017’de meydana geldi. Eczacıbaşı Havacılık A.Ş’ye ait helikopter, saat 08:16’da Atatürk Havalimanı’ndan kalkmış ve 08:20’de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi yakınlarındaki televizyon kulesine çarparak düştü. Mahkeme, sanıklar Osman Naci Endem ve Tamer Tunca’nın cezasının yanı sıra, yakalanamayan sanık Mehmet Enis Özgül hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

KAZANIN SEBEBİ VE İDDİANAME

İddianamede, kaza sırasında kaptan pilot Alaattin Nacar, ikinci pilot Ahmet Bulut ve Eczacıbaşı çalışanı Salim Özen ile Rus yolcular İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova ve Aleksandr Vanin’in hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün incelemesinde, televizyon kulesinin standartlar arasında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı tespit edildi. Kuleyi işleten Endem İnşaat A.Ş, kazada kusurlu sayıldı ve sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.