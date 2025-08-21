Büyükçekmece’de İki Bina Boşaltıldı

BÜYÜKÇEKMECE’DE SESLER ÜZERİNE BİNALAR BOŞALTILDI

Büyükçekmece’de apartman sakinlerinin, binanın duvarlarından gelen sesler ihbarı üzerine iki bina boşaltılıyor. Ulus Mahallesi Leylek Sokak’ta gece saat 23.00 civarında, apartman sakinleri binadan gelen çatırdama seslerine karşı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından 4 katlı ve 3 katlı bitişik iki binayı boşaltma kararı aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Toplamda 7 daire boşaltılırken, ekipler binaların etrafında güvenlik önlemleri aldı. Polis ve zabıta ekipleri, binaların çevresine güvenlik bariyerleri oluşturdu ve girişleri yasakladı. Binaların durumu, gündüz yapılacak yeni incelemelerin ardından netlik kazanacak. Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, “Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı ‘Ev yıkılıyor’ diye, o zaman aşağıya indik.” şeklinde konuştu.