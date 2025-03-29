Büyükçekmece’de Kanola Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor

KANOLA BİTKİLERİNİN ÇİÇEK AÇMASIYLA ŞAHA KALKAN TARLALAR

İstanbul’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte, Büyükçekmece’deki onca dönüm tarla, kanola bitkileriyle sarıya büründü. Görsel bir şölen oluşturan bu tarlalar, dron ile havadan görüntülendi. İstanbul’un tarım açısından önemli bölgelerinden biri olan Büyükçekmece, havaların ısınmasıyla birlikte kanola çiçeklerinin açmasına ev sahipliği yapıyor.

SARIGÖVDE GÜZELLİĞİ İLE GÖZ DOLDURUYOR

Sarı renkli çiçeklerin yarattığı bu manzara, göz alıcı bir doğal güzellik sunuyor. Bitkisel yağ üretimi için bilinen kanola, son yıllarda artan bir ilgiyle zamanla bu bölgeye ekiliyor. Karaağaç Mahallesi’nin Büyükçekmece Gölü’ne yakın sırtlarında onlara dönüm arazide bulunan bu kanola tarlaları, havadan çekilen görüntülerle dikkat çekiyor.