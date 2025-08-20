Büyükçekmece’de Kaza Yapan Lüks Araç

BÜYÜKÇEKMECE’DE KAZA GEÇİREN LÜKS OTOMOBİL

Büyükçekmece’deki bir tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobil, test sürüşü yapan ustanın yaptığı kaza sonucunda hurdaya döndü. Araç sahibi Ömer Çelik, “5 gün oldu alalı. Bir kaza gerçekleşti. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha biz hiç binemedik, binemeden gitti” şeklinde konuştu. Silivri’de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Çelik, 13 Ağustos’ta satın aldığı lüks otomobilini tamirciye bıraktı. Araç hareket halindeyken gelen seslerin nedenini kontrol etmek için test sürüşüne çıkan usta, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR

Kazanın ardından Ömer Çelik, otomobili tekrar aynı tamirciye bıraktı. Ustanın aracı satın alarak masrafların karşılanmasını istedi. “Aracı ayın 13’ünde aldım. 5 gün oldu alalı” diyen Çelik, sağlık konusunda sıkıntı yaşanmadığını, herkesin iyi olduğunu belirtti. “Cana geleceğine mala gelsin” anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Çelik, kazanın ardından ustaların kendisine, “Mağduriyetinizi karşılayacağız” dediklerini aktardı. “Aracın kaskosu yoktu. Kendilerine arabanın satışını vereceğiz” şeklinde izahat yaptı.

Ömer Çelik, otomobilinin standart bir araç olmadığını, az bulunan bir süper spor araç olduğunu vurguladı. Bu nedenle olayın gündem olabileceğini düşündüklerini aktaran Çelik, “Olayı duyduğumuzda, aramızda bir tartışma çıkmadı. Çünkü zaten esnaflar, tanıdıklarımız. Mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. Üzülüyoruz” ifadeleriyle duygularını paylaştı. Türkiye’de bu tür araçların az bulunması nedeniyle gündeme gelme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Çelik, “Zaten herkes birbirinin arabasını tanır. Hakkım sonsuz helal olsun” dedi.