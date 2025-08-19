Büyükçekmece’de Lüks Araç Kaza Yaptı

KAZA ANINDA YAPILAN TEST SÜRÜŞÜ

Büyükçekmece’de tamirhaneye bırakılan lüks otomobil, 15 milyon lira değeriyle ustanın test sürüşü sırasında bir beton bloğa çarptı. Bu kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayı gerçekleştiren oto tamir ustası Hakan Yılmaz, “Araç sahibi anlayışla karşıladı. Anlayışla karşıladı derken, ‘Hanenize hayırlı olsun’ dedi. Satın aldık. Müşterimizin parasını en kısa zamanda tamamlayıp vereceğiz” şeklinde konuştu. Kaza, dün saat 15.30 civarında D-100 Karayolu Ekinoba mevkiinde gerçekleşti.

TEST SÜRÜŞÜNÜN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, tamir edilen 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilin direksiyonuna geçen oto tamir ustası, test sürüşü esnasında yoldaki kayganlık nedeniyle kontrolü kaybetti. Araç, köprünün beton bloğuna çarptıktan sonra devrildi ve kullanılamaz hale geldi. Usta, bu kazayı hafif yaralar olmadan atlattı. Ayrıca, ustanın kazadan kısa süre önce tamir ettiği araçla ilgili paylaşımlarda bulunduğu da dikkat çekti.

KAZANIN NEDENİ VE GELİŞMELER

Hakan Yılmaz, kaza anını anlatırken, “Araç kaskolu değil. Olay, araç test sürüşü esnasında gerçekleşti. Normalde sosyal medyada birçok bilgi kirliliği var. ‘Ustanın testte ne işi var?’ diye soruyorlar. Bu tür araçlarda yüksek hızda 120 kilometreden sonra rüzgar sesi duyuluyor, bu camların çerçevesiz olmasından kaynaklanıyor. O sesi duyarak müdahale ediyoruz” dedi.

Yılmaz, kazanın nasıl gerçekleştiğini de şu şekilde açıkladı: “Test dönüşünde normalde E-5’te 80 kilometre hızla giderken yerlerde muhtemel bir kayganlık vardı. Tam tespit edemedik ama gaza yüklenince aracın hakimiyetini kaybettik ve kontrolümüzden çıkarak beton bloğa çarptık. Araç sahibi sağ olsun anlayış gösterdi. ‘Tamam’ dedik ve mağduriyetini gidereceğiz. Herhangi bir problem yok. Araç 15 milyon lira değerinde; satın aldık. Müşterimizin parasını en kısa sürede tamamlayıp vereceğiz” ifadelerini kullandı.