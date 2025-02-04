Büyükçekmece’de Minibüs Şoförleri Arasında Kavga

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

2 Şubat Pazar günü saat 17.00 civarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bir olay yaşandı. İddiaya göre, Keşan-İstanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri Nihat Baysal (61) ve Çağlar U. (40) arasında bir yolcu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Çağlar U., beyzbol sopasıyla Nihat Baysal’a saldırdı.

KAVGANIN SONUCU VE HASTANE SÜRECİ

Nihat Baysal, kafasına aldığı darbe ile yere düştü. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye giden doktorlar, Nihat Baysal’ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE CENAZE TÖRENİ

Nihat Baysal’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi raporunun hazırlanmasının ardından netleşeceği bildirildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Baysal’ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Topkapı Mezarlığı’na defnedildi.