Büyükçekmece’de Otomobil Tıra Çarptı, 1 Öldü

TRAJİK KAZA VE SONUÇLARI

Büyükçekmece’de gerçekleşen bir trafik kazasında, park halindeki bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcuları büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi’nde, Emre Vural’ın kullandığı 34 ANP 057 plakalı otomobil, arkadan park halinde bulunan bir tıra çarptı. Olay yerinden gelen acil ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Kaza sonucunda, otomobilin tırın dorsesinin altına girmesi nedeniyle ekipler, araçta sıkışan 5 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılan bu kişiler üzerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, İlayda Albayrak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan kişilerden biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi, hemen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yararlılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi alındı.