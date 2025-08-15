Büyükçekmece’de Rüzgar Nedeniyle Direk Yattı

BÜYÜKÇEKMECE’DE RÜZGARIN ETKİSİ

Büyükçekmece’de meydana gelen şiddetli rüzgar, D-100 kara yolunda aydınlatma direğinin yan yatmasına sebep oldu. Bu durum, Ankara istikameti yönünde bir süreliğine trafik akışını durdurdu. Olay, saat 10.30 civarında D-100 kara yolunun Büyükçekmece mevkiinde gerçekleşti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki aydınlatma direği devrildi. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine polis, itfaiye ve elektrik arıza ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, devrilen direğin kaldırılması sürecinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

TRAFFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin hızlı çalışmaları sonucunda devrilen direk güvenli bir şekilde kaldırıldı. Direğin yoldan kaldırılmasının ardından, trafik akışı tekrar normale döndü ve sürücüler yollarına devam etti.