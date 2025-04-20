Büyükçekmece’de Silahlar Ele Geçirildi

GÜVEN TIMLERİNDEN OPERASYON

Büyükçekmece’de Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nce, ‘ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma’ suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Büyükçekmece Gülboyu Caddesi’nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma’ suçuna ilişkin bir çalışma başlatıldı. Bu süreçte, Gülboyu Caddesi üzerinde şüpheli bir aracın polis ekiplerince durdurulmasıyla, kimlik tespiti için araçtan indirilen G.G.’nin üst aramasında, silah ticaretinde kullandığı belirlenen 1 adet telefon ele geçirildi. Şüpheliyle yapılan sorgulamada, evinde çok sayıda silah bulundurduğu tespit edildi.

ADRESİNDE MÜHİMMAT BULUNDU

Şüpheli G.G.’nin belirlenen adresine gerçekleştirilen operasyonda, 8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği fişeği, 17 adet av tüfeği şarjörü ve çok sayıda tabanca mühimmatı ile 27 adet fişek ele geçirildi. Emniyet birimlerinde ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

SONUÇ

Bu tür operasyonlar, bölgedeki güvenliği sağlamak ve ruhsatsız silah bulundurmanın önüne geçmek amacıyla önemli bir rol oynuyor.