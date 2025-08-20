Büyükçekmece’de Yabancı Erkek Cesedi Bulundu

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ GİDİYOR

Büyükçekmece’deki bir villa inşaatında, yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Olay, Kumburgaz Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana geldi. Dün, ceset olduğu yönündeki ihbarı incelemeye alan polis ekipleri, bölgedeki araştırmalarına başladı.

İNŞAAT ALANINDA ARAMA YAPILIYOR

Polis, inşaat sahasına girerek köpeklerle detaylı bir arama gerçekleştirdi. Kepçenin olay yerine çağrılmasıyla birlikte belirlenen noktalarda kazı yapıldı ve burada yabancı uyruklu erkek cesedine ulaşıldı. Ceset, detaylı incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Ayrıca, cesedi bulunan kişinin yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu ifade edildi.

ÇEVRE SAKİNİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren çevre sakini Erdal Doğan, “Dün sabah polis arkadaşlar geldi. Ön tarafı komple kazıdılar, çevreyi komple taradılar. Kepçe ile en son burayı kazıdılar, cesedi sonunda çıkardılar. Erkek olduğu öğrenildi, gömülü halde buldular.” şeklinde açıklama yaptı.