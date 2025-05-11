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Büyükçekmece’de Yangın Çıktı, Trafik Oluştu

OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANMASI

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda hareket eden bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Olay anında diğer sürücüler, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle bölgede trafik sıkışıklığı meydana geldi. Aracın yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER İNTERNETTE YER ALDI

Yangının aniden meydana gelmesi, sürücüler arasında panik yaratırken, yangının söndürülmesiyle birlikte durum kontrol altına alındı. Görüntüler, sosyal medya platformları üzerinden hızla yayıldı. Olay, bölgede dikkat çekti ve başka sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

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