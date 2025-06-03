Büyükçekmece’de Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÜNDEMDEKİ İDDİALAR

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmaları talep edilen Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece’nin yoğun inşaat bölgesinde başkanın akrabalarının hafriyat işlerini yönettiğini ve bu işlerin kaçak alanlara dökümünü gerçekleştirerek kazanç sağladıklarını tespit etti. Soruşturma kapsamında, Akgün ve Kazancı’nın aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında devam eden incelemeler sürüyor.

Savcılığın yazısında, şüphelilerin Büyükçekmece’deki iş sahiplerinden imar konularında haksız taleplerde bulunduğu belirtiliyor. Yazıda, “Taleplerini kabul etmeyenlere ruhsat ve iskan vermediler” ifadesine yer verildi. İş sahiplerinin inşaat ruhsatı aşamasında, Akgün’ün kasası olduğu iddia edilen Osman Yeşilgül’ün başkanlık yaptığı basketbol takımına bağış yapmaya zorlandıkları açıklandı. İskan aşamasında ise başvuranlara daire veya villa verme baskısı uygulandı ve talepleri kabul etmeyenlerin ruhsatlarının verilmediği bildirildi.

SORUMLULUKTAN KURTULMA ÇABALARI

Yazıda, Akgün’ün, iş sahipleriyle doğrudan görüşmediği, bunun yerine imar müdürü veya başkan yardımcısının bu görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi. Akgün’ün, sorumluluktan kurtulmak için taleplerini alt kademedeki çalışanlar aracılığıyla yürüttüğüne dair tespitler yer alıyor. Önceki imar müdürünün benzer sebeplerle tutuklandığı ve firari olduğu hatırlatıldı.

FIRARİ DURUM VE KAÇAK DÖKÜM SORUNU

Sevk yazısında, Akgün’ün akrabalarının hafriyat ve inşaat işlerinde Akgün’ün nüfuzunu kullanarak kazanç sağladıkları kaydediliyor. Yazıda, ilçede mevcut birçok kaçak döküm sahasının bulunduğu ve Akgün’ün damadı olan Eray Kurt’un da firari olduğu vurgulanıyor. Villaların satın alındığı belirtilirken, yapılan satışların göstermelik olduğuna dair kuvvetli şüphelerin bulunduğu ifade ediliyor.

CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Akgün ve Kazancı’nın, kamu gücünü kötüye kullanarak iş sahiplerine baskı yaptığı vurgulanıyor. Yazıda, “Nitekim ifadesi alınan (şüpheli) Mansur Aslan, 2 Haziran günü Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek can güvenliğinden endişe ettiğini belirtmiştir” ifadesine yer verildi. Ayrıca, iş sahiplerinin taleplerinin geciktirilmesi ya da reddedilmesi ile maddi menfaat elde edilmeye çalışıldığı bildirildi. Şüphelilerin “rüşvet almak” ve “icbar suretiyle irtikap” suçlarını işledikleri doğrultusunda kuvvetli şüphenin bulunduğu, serbest kalmaları durumunda ifade verenlere baskı yapacakları yönünde delillerin mevcut olduğu kaydedildi.