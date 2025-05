Büyükçekmece Deprem Riski Haritası! Büyüklüğü yüksek deprem riski taşıyor. İzmit Fay hattına yakın konumlanıyor. Olası riskleri bilimsel verilerle değerlendiriliyor. 2020’de yayımlanan kitapçık önemli bilgiler sunuyor. 8.696 bina potansiyel yıkım tehlikesi taşıyor

BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSKİ HAKKINDAKİ VERİLER

Büyükçekmece, İstanbul’un batısında yer alan bir ilçe olarak, son yıllarda artış gösteren konut projeleri ve yüksek nüfus yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Ancak, Marmara Denizi’ne yakın konumu nedeniyle, olası bir İstanbul depreminin bu bölgeyi nasıl etkileyebileceği en çok merak edilen konulardan biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin iş birliğiyle hazırlanan “Olası Deprem Kayıp Tahminleri Projesi” çerçevesinde 2020 yılında yayımlanan bir kitapçık, Büyükçekmece’nin deprem senaryolarına karşı zayıf ve güçlü yönlerini bilimsel verilerle irdeliyor.

BİNA ENVANTERİ VE HASAR TAHMİNLERİ

Büyükçekmece’deki mevcut bina envanteri incelendiğinde, ilçede toplam 31.343 bina bulunuyor. Bu binaların %52’sinin 2000 yılı sonrasında inşa edildiği, %44’ünün 1980-2000 döneminde, yalnızca %4’ünün ise 1980 öncesi yapıldığı görülüyor. Binaların %87’si 1-4 katlı, %12’si 5-8 katlı ve %1’i 9-19 katlı olarak sıralanıyor. Yapı türü açısından %91’i betonarme olarak değerlendirilen bu binaların, olası bir depremde nasıl bir etki altında kalacağı detaylı analizlerle sunulmuş. Mw=7.5 büyüklüğünde bir senaryo depreminde, binaların %42’sinin hiç hasar görmeyeceği, %30’unun hafif hasar alacağı, %21’inin orta hasar yaşayacağı, %5’inin ağır hasar göreceği ve %2’sinin çok ağır hasar alacağı öngörülüyor. Bu verilere göre yaklaşık 8.696 bina orta ve üstü hasar alacak ve böylece potansiyel yıkım riski taşıyor.

KAYIP VE YARALANMA TAHMİNLERİ

Büyükçekmece, İstanbul’un deprem riski düşük seviyedeki ilçeleri arasında yer alıyor. Kitapçığa göre, Mw=7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde yaklaşık 288 can kaybı, 154 ağır yaralı, 885 hastanede tedavi gerektiren yaralı ve 1.754 hafif yaralı bekleniyor. Bu tahminler, özellikle ilçenin sahil şeridi ve dolgu alanlarına yakın bölgelerin daha fazla etkilenebileceğini gösteriyor. Yine de, ilçedeki yapı stoğunun büyük bir kısmının 2000 sonrası yapılmış olması, bazı ilçelere kıyasla avantaj sağlıyor. Deprem riski açısından öne çıkan mahalleler arasında Bahçelievler, Güzelce, Türkoba, Ulus ve Fatih dikkat çekiyor. Bu mahallelerde, can kaybı ve yaralanma riski de belirlenmiş. Can kayıplarının en yüksek olacağı mahalleler arasında Fatih, Güzelce ve Türkoba yer alıyor.

ZEMİN KOŞULLARI VE RİSK ANALİZİ

Zemin koşulları, bir bölgedeki deprem etkisinin şiddetini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Büyükçekmece ilçe zemin profilleri, ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) parametresine göre analiz ediliyor. Bazı bölgelerde düşük Vs30 değerleri gözlemleniyor. Bu durum, bu alanların zayıf zemin sınıfına girdiğini ve depremin bu noktalarda daha büyük ivmelerle hissedileceğini gösteriyor. Marmara Denizi’ne yakın sahil bölgeleri ve dolgu alanları, yüksek riskli zeminler arasında yer alıyor.