Büyükçekmece Gölü’nde Araç Yandı

İSTANBUL’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

Büyükçekmece’de göl kenarında park edilen bir araç alev aldı. Yangının sebebi henüz netleşmedi ancak itfaiye ekipleri yangını başarıyla söndürdü. Olay, saat 10.40 civarında Büyükçekmece Karağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

DUMANLAR YÜKSELDİ VE ALEVLER AÇILDI

Alınan bilgilere göre, park halindeki bir araçtan belirlenemeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde alev alan aracı gören çevredekiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemelerle gün yüzüne çıkabilecek.