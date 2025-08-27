Büyükçekmece Plajında Kadın Kavgası Yaşandı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde plajda meydana gelen olay, kadınlar arasında ‘sigara dumanı’ yüzünden çıkan bir tartışmayla başladı. Güzelce plajında yaşanan bu olay, kısa sürede alevlendi ve kavgaya dönüştü.

KAVGANIN GEREKENİ

Tartışma sırasında bir kadın, diğerinin kolunu ısırdı. Olay anı, plajda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavganın sona ermesi, sahildeki diğer kişilerin müdahalesiyle gerçekleşti.

EMNİYET MÜDAHALESİ

Yaşanan bu karmaşa, sonrasında emniyete taşındı. Olayın detayları ve gelişmeleri, güvenlik güçleri tarafından inceleniyor.