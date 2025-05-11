Büyükçekmece Riskli Siteleri Açıklandı

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN’DEN AÇIKLAMALAR

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçedeki deprem riski en yüksek olan siteleri belirledi. Başkan Akgün, Emka Ulu, Orçelik, Denizgören, Miarko ve Dolunay isimli sitelerin, depreme karşı dayanaksız olduğunu duyurdu.

MARMARA DEPREMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan depremin ardından, kentin en önemli gündem maddelerinden biri, beklenen büyük Marmara depremi oldu. Bu süreçte, özellikle deprem riski yüksek olan ilçelere dikkat çekildi ve riskli bölgelerin başında Büyükçekmece yer aldı. Belediye Meclisi toplantısında, Başkan Akgün, bu riskli siteleri açıklarken, “İsimlerini söyleyelim ki korksunlar” ifadelerini kullandı.