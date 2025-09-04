Büyükçekmece Su Kesintisi Açıklandı

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Büyükçekmece’de su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırmalar arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Eylül tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 4 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Büyükçekmece ilçesinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenen mahalle ise Güzelce Mahallesi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası olarak belirtildi. Kesintinin başlangıç tarihi 04 Eylül 2025 saat 15:12, tahmini bitiş tarihi ise 04 Eylül 2025 saat 19:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için ALO 185 numaralı iletişim hattı kullanılabiliyor.