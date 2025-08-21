Büyükçekmece Su Kesintisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Büyükçekmece’de su kesintisiyle ilgili önemli bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 21 Ağustos tarihinde İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmakta.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İSKİ, Büyükçekmece’deki su kesintisiyle ilgili detayları da paylaştı. Etkilenen mahalle Kamıloba Mahallesi olarak açıklanırken, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” meydana geldiği bildirildi. Su kesintisinin başlaması, 21 Ağustos 2025 saat 11:15’te olacak ve tahmini olarak 17:00’de sona erecek. Su kesintisiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 hattını arayarak detaylı bilgi alabiliyor.