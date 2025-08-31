BÜYÜKELÇİ Akif Çağatay Kılıç, Uğurlandı

AHMET İLHAN KEFELİ’NİN HAYATINA VEDA

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli, 84 yaşında hayatını kaybetti. Kefeli, sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi bugün Fatih Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

ÖNEMLİ İSİMLER CENAZEDE YER ALDI

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sanatçı Ahmet Özhan da cenaze töreninde yer aldı.

MEVLİT VE DUA PROGRAMI PLANLANIYOR

Ahmet İlhan Kefeli için defin sonrasında Vadi İstanbul Camisi’nde mevlit ve dua okunacağı öğrenildi. Hatıralarda yer eden Kefeli, ailesi ve sevenleri tarafından özlemle anılıyor.