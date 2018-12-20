Büyükelçi atamaları ile ilgili kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla aralarında Rusya ve İran’ın bulunduğu 22 ülkenin büyükelçisi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yer alan kararlara göre, 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Bugünkü sayıda yayımlanan 4 ayrı atama kararına göre; Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İlhan Kızıltan, Brezilya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Kaya Savut, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüseyin Nazip Dirigöz, Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, İspanya Nezdinde Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ömer Öhon, Filipinler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra Cankorur, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhat Galip, Ukrayna Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Avusturya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, İran Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Güney Sudan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler, Bostavna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra Demir, Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, Ruanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Raif Karaca, Yemen Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Eler, Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Penbe Nesrin Bayazıt, Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Ülkü Hüsnü merkeze alındı.

Yeni ataması yapılan büyükelçiler şu şekilde:

Angola Büyükelçiliğine Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Alp Ay, Brezilya Büyükelçiliğine Murat Yavuz Ateş,

Kosova Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Sakar,

Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar,

Romanya Büyükelçiliğine Kuzey ve Orta Avrupa, Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aramaz,

Özbekistan Büyükelçiliğine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, İspanya Büyükelçiliğine Cihad Erginay,

Filipinler Büyükelçiliğine Artemiz Sümer, Karadağ Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdürü Songül Ozan,

Ukrayna Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Ahmet Güldere,

Etiyopya Büyükelçiliğine Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Alp,

Avusturya Büyükelçiliğine Ümit Yardım,

İran Büyükelçiliğine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs,

Güney Sudan Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Biltekin,

Avustralya Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Korhan Karakoç,

Botsvana Büyükelçiliğine Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Meltem Büyükkarakaş,

Libya Büyükelçiliğine İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Aksen,

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay,

Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Havva Yonca Gündüz Özçeri,

Nijer Büyükelçiliğine Roma Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Mustafa Türker Arı,

Ruanda Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Burcu Çevik,

Yemen Büyükelçiliğine Faruk Bozgöz,

Portekiz Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Lale Ülker,

Gana Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Özlem Gülsün Ergün Ulueren,

Kamerun Büyükelçiliğine Ayşe Saraç atandı.

TRT