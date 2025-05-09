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Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete’de Yayınlandı

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirilen büyükelçi atamaları, Resmi Gazete’de duyuruldu. Buna göre, Yeni Zelanda’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar atandı.

YENİ ATAMALAR BELİRLENDİ

Tayland Krallığı nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan atandı. Bu atamalar, Türk dış politikasının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Viyana YEE Klasik Türk Müziği Konseri

Viyana Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in katılımıyla Klasik Türk Müziği Konseri düzenledi. Etkinlik, Türk müziğini tanıtma amacı taşıdı.
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Kocaeli’nde Kumar Oynayan 3 Kişiye Ceza

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