Büyükelçi Hüsam Zomlot, Yaptırımları Memnuniyetle Karşıladı

İNGİLTERE’DEN YAPTIRIM KARARI

Filistin’in İngiltere’deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İngiltere’nin iki İsrailli bakana, Filistinli sivillere yönelik şiddet çağrıları nedeniyle yaptırım uygulama kararını olumlu karşıladı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yayımlanan açıklamasında Zomlot, bu adımı “uzun zamandır beklenen ve adalet ile hesap verebilirliğin güçlendirilmesi açısından gerekli bir adım” olarak değerlendirdi. Zomlot ayrıca şunları ekledi: “Bu bireysel yaptırımlar ileriye doğru önemli bir adım olsa da, savaş suçları işlemekle suçlanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama emri çıkartılan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti hala hesap vermekten uzak.”

İNGİLTERE’NİN YAPTIRIM DETAYLARI

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria’da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir ve Smotrich’e uygulanacak yaptırımlara ilişkin detayları paylaştı. Açıklamaya göre, iki bakanın Filistinli sivillere yönelik süreklilik arz eden kışkırtmaları nedeniyle uygulanan yaptırımlar hemen yürürlüğe girdi. Ayrıca, “İngiltere, kamuya açık ya da özel görüşmelerde (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini gelecekteki Filistin devletini baltalayan yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmemeye, yerleşimci şiddetini bastırmaya ve iki bakanın kışkırtıcı aşırılık yanlısı ifadelerini kınamaya çağırdı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Smotrich ve Ben-Gvir’in Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik saldırganlık ve şiddet eylemlerini teşvik etmek, zalimce, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele ve cezaya maruz kalmama hakkını ihlal eden faaliyetlerde bulunmak, bunlara katılmak, teşvik etmek ve desteklemekten sorumlu olduğunu belirtildi. İki bakana yönelik uygulanan yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı, şirket yöneticisi, kurucusu olmama veya şirket tanıtımına katılma yasağı da bulunuyor.

İSRAİL’DEN YANIT GELDİ

Diğer yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere’nin Smotrich ve Ben-Gvir hakkında aldığı yaptırım kararına yanıt vereceklerini bildirdi. Bakan Saar, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile yaptığı ortak basın toplantısında, “İngiltere’nin aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir’in Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlara dahil edilmesi kararı hakkında bilgilendirildik.” açıklamasında bulundu. Saar, Netanyahu’yu bu konuda bilgilendirdiğini ve yaptırım kararına verilecek yanıtı değerlendireceklerini ifade etti. Ayrıca, gelecek haftanın başında bu konuda özel bir kabine toplantısı yapacaklarını duyurdu. Saar, İsrailli bakanlara yönelik yaptırım kararının “çirkin” olduğunu iddia etti.