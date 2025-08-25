Büyükelçi, Macron’u Antisemitizmle Suçladı

CHARLES KUSHNER’IN SUÇLAMALARI

ABD’nin Yahudi asıllı Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u antisemitizmle suçlaması üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından bakanlığa çağrıldı. Kuzner, Macron’a yazdığı açık mektupta, Fransa’nın ülkede antisemitizmle mücadelede yetersiz kaldığını ifade etti. Buna ek olarak, büyükelçi, Fransa’da nefret suçlarıyla mücadele yasalarının daha hızlı hayata geçirilmesi ve İsrail’e yönelik eleştirilerin azaltılması gerektiğini belirtti.

KUSHNER’İN AÇIKLAMALARI

Kushner, “Fransa’da Yahudiler her gün saldırıya uğruyor, sinagoglar veya okullara zarar veriliyor ya da Yahudi iş yerleri tahrip ediliyor. İçişleri Bakanınız, anaokullarında dahi antisemitist olaylar yaşandığını aktardı. İsrail’i eleştiren kamuoyuna açık açıklamalar ve Filistin devletinin tanınmasına yönelik jestler, aşırılıkçıları cesaretlendiriyor, şiddeti körüklüyor ve Fransa’daki Yahudi yaşamını tehlikeye atıyor. Günümüz dünyasında, anti-siyonizm antisemitizmdir, bu kadar basit” dedi. Ayrıca, Macron ve diğer liderlerle bu konuyla ilgili “ciddi bir plan” geliştirme amacıyla işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kushner’in yönelttiği suçlamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Fransa, Büyükelçi’nin kabul edilemez suçlamalarını kesin olarak reddediyor” açıklamasını yaptı. Aynı zamanda, büyükelçilerin bir ülkenin iç işlerine müdahale etmelerine izin verilmediği, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi’ne atıfta bulunularak hatırlatıldı.

NETANYAHU’NUN SUÇLAMALARI

Kushner’in değerlendirmeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da geçtiğimiz hafta Macron’a gönderdiği mektupta yaptığı benzer suçlamaları hatırlattı. Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin uluslararası düzeyde tanınmasına yönelik çağrıları nedeniyle Macron’u antisemitizmle suçlamıştı. Fransa’nın Eylül ayında Filistin devletini tanıması bekleniyor.