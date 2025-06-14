Büyükelçi Ossowski, Göbeklitepe’yi ziyaret etti

AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONU BAŞKANI GÖBEKLİTEPE’Yİ ZİYARET ETTİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Şanlıurfa’da çeşitli temaslarda bulunan Ossowski, 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak tanımlanan Göbeklitepe’yi gezdi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.

GÖBEKLİTEPE İNSANLIK TARİHİNİN NEFES KESİCİ BİR YERİ

Ossowski, yaptığı açıklamada Göbeklitepe’nin insanlık tarihi açısından oldukça önemli bir alan olduğunu belirtti. AB ve Türkiye’nin bu tarihi zenginliğin korunması için yürüttüğü işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Ossowski, “İnsan çok duygulanıyor buraya geldiği zaman. Tarihten, böyle bir yerden öğreneceğimiz çok fazla şey var” dedi. Ziyaretinde bölgenin sunduğu mistik atmosfer ve gizemli semboller hakkında düşüncelerini paylaşan Ossowski, bu yerin insanlara düşündürmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı.

SAVAŞLAR VE MEDENİYETİN KORUNMASI

Ossowski, bu tür ziyaretlerin medeniyetin anlamı ve korunması gerektiği konusunu düşündürmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, “Şu anda da yaşadığımız savaşların neden olduğu çok büyük acılar var. Burayı ziyaret ettiğim zaman bunları sorumlu liderlerin de düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum” sözleriyle insanlığın savaşlardan çektiği acılara ve bunun arkasındaki siyasete değindi. Son olarak, Ossowski, Göbeklitepe’nin herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.