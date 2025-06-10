Büyükelçi Zomlot, Yaptırımları Destekledi

YAPTIRIM KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Filistin’in İngiltere’deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İngiltere’nin iki İsrailli bakan hakkında, Filistinli sivillere yönelik şiddet çağrıları nedeniyle almış olduğu yaptırım kararını olumlu bir şekilde karşıladı. Zomlot, Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yaptığı açıklamada, bu adımı “uzun zamandır beklenen ve adalet ile hesap verebilirliğin güçlendirilmesi açısından gerekli bir adım” olarak değerlendirdi. Zomlot, “Bu bireysel yaptırımlar ileriye doğru önemli bir adım olsa da savaş suçları işlemekle suçlanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama emri çıkartılan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti hala hesap vermekten uzak” diye ekledi.

YAPTIRIMLARIN DETAYLARI

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria’daki Filistinlilere karşı nefreti kışkırtmaları sebebiyle İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e karşı yaptırım kararını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich’e yönelik uygulanacak yaptırımların hemen yürürlüğe girdiği vurgulandı. Açıklamada, “İngiltere, kamuya açık ya da özel görüşmelerde Netanyahu hükümetini gelecekteki Filistin devletini baltalayan yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmemeye, yerleşimci şiddetini bastırmaya ve iki bakanın kışkırtıcı aşırılık yanlısı ifadelerini kınamaya çağırdı” ifadeleri yer aldı. Smotrich ve Ben-Gvir’in Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik saldırganlık ve şiddet eylemlerini teşvik etmekten sorumlu oldukları belirtildi.

İSRAİL’DEN YANIT BEKLENTİSİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere’nin Smotrich ve Ben-Gvir hakkında aldığı yaptırım kararına yanıt vereceklerini açıkladı. Bakan Saar, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile yaptığı ortak basın toplantısında, İngiltere’nin aşırı sağcı bakanların, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlara dahil edilmesi kararı hakkında bilgilendirildiklerini söyledi. Saar, bu durumu Başbakan Netanyahu’ya ilettiğini ve yaptırım kararına verilecek yanıtı değerlendireceklerini ifade etti. Ayrıca, gelecek haftanın başında bu konuyla ilgili özel bir kabine toplantısı yapacaklarını duyurdu. Saar, İsrailli bakanlara yönelik yaptırım kararının “çirkin” olduğunu savundu.