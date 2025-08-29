Büyükkılıç, KAYÜ ile Protokol İmzaladı

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI İÇİN YENİ EĞİTİM FIRSATI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa arasında gerçekleştirilen protokolle, Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine “Edirnekari ve Çini Eğitimi” sunulacak. Bu işbirliği, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu arasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Protokol çerçevesinde öğrencilere, Edirnekari ve Çini sanatları hakkında uygulamalı eğitimler verilecek.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Büyükkılıç yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu. Tomarza’nın taş işçiliği konusunda önemli bir merkez olduğunu belirten Büyükkılıç, “Biz de KAYMEK olarak işbirliği yaparak, orada eğitim alan öğrencilerimizin hem donanımlı hem eğitimli olmalarını hem de yapılan çalışmaların tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Rektör Karamustafa, Başkan Büyükkılıç’ın her zaman kendilerine destek olduğunu belirtti ve eğitime sağlanan destek ve katkılar için teşekkürlerini iletti. Bu işbirliği, hem öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacak hem de Kayseri’nin kültürel mirasını yaşatmayı hedefleyecek.