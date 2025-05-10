Büyükkılıç, Mahalle Muhtarlarını Ağırladı

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin 30 mahallesinde görev yapan kadın muhtarları bir araya getirip Anneler Günü’nü kutladı. Gerçekleşen etkinlik, başkanlık toplantı salonunda yapıldı. Burada konuşan Büyükkılıç, “başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladığını” belirtti.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, Büyükkılıç’a gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Büyükkılıç, ayrıca her bir muhtar ile birebir görüşerek, onların “talep ve önerilerini” dinledi. Kadın mahalle muhtarları da Büyükkılıç’a “nezaketinden ve ilgisinden” dolayı şükranlarını sundu.