Büyükler Dünya Şampiyonası Zagreb’de Başlıyor

BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde 13-21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası, Cumartesi günü başlıyor. Yaklaşık 900 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla 13 Eylül tarihinde start alacak. Bu kategoride 326 güreşçi mindere çıkacak ve aralarında iki sporcunun altın madalya kazandığı Paris Olimpiyatları’nda madalya ile dönen 12 sporcu da yer alıyor. Grekoromen stil müsabakaları 19-21 Eylül tarihlerinde yapılacak ve toplam 306 güreşçi mücadele edecek. Kadınlar müsabakaları ise 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak ve bu kategoride 230 güreşçi yer alacak.

TÜRKİYE’NİN KADROSUNU TANITMAK

Türkiye, üç stilde toplam 10’ar sporcu ile şampiyonada yer alacak. Serbest stil kadrosu şu şekilde oluşuyor:

– 57 kilo: Yusuf Demir

– 61 kilo: Emrah Ormanoğlu

– 65 kilo: Cavit Acar

– 70 kilo: Haydar Yavuz

– 74 kilo: Soner Demirtaş

– 79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

– 86 kilo: Osman Göçen

– 92 kilo: Alperen Tokgöz

– 97 kilo: Resul Güne

– 125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Teknik ekip ise şu isimlerden oluşuyor: Teknik Direktör İshak Irbaıkhanov, Antrenörler Levent Kaleli, Tevfik Keleş, Servet Coşkun, Batuhan Demirçin ve Masör Osman Köse.

KADINLAR KADROSU VE TEKNİK EKİP

Kadınlar kadrosu ise aşağıdaki şekilde belirlenmiş:

– 50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

– 53 kilo: Zeynep Yetgil

– 55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

– 57 kilo: Emine Çakmak

– 59 kilo: Bediha Gün

– 62 kilo: Selvi İlyasoğlu

– 65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

– 68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

– 72 kilo: Nesrin Baş

– 76 kilo: Elmira Yasin

Kadının teknik ekibi, Teknik Direktör Efraim Kahraman, Antrenörler Hakkı Gürel, Ayhan Sucu, Namık Korkmaz ve Masöz Tuğba Deniz’den oluşuyor.

Grekoromen stil kadrosu ise şu sporculardan oluşuyor:

– 55 kilo: Muhammet Emin Çakır

– 60 kilo: Enes Başar

– 63 kilo: Kerem Kamal

– 67 kilo: Murat Fırat

– 72 kilo: Selçuk Can

– 77 kilo: Ahmet Yılmaz

– 82 kilo: Alperen Berber

– 87 kilo: Hasan Berk Kılınç

– 97 kilo: Abdulkadir Çebi

– 130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

Teknik ekip bu stilde Teknik Direktör Muttalip Yerlikaya, Antrenörler Yüksel Seçkin Saruhan, Şaban Donat, Yusuf Düzer, Atakan Yüksel ve Masör Hakan Başar’dan oluşuyor.