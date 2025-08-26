Büyüklükteki Depremler Devam Edecek

ARTÇI DEPREMLERİN NORMAL OLDUĞU AÇIKLANDI

Balıkesir’de gerçekleşen depremler üzerine değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların olağan olduğunu ifade etti. Aykan, “Balıkesir’de bu artçılar uzun süre devam edecek” dedi. 10 Ağustos’ta meydana gelen büyük depremin ardından gerçekleşen binlerce artçı sarsıntıyı değerlendiren Aykan, deprem aktivitesinin doğu yönünde kaymaya başladığını belirtti. Ayrıca, Gelenbe Fayı’nın da küçük ölçekli depremler üretmeye başladığını açıkladı.

SINDIRGI İLÇESİNDE TEPKİLER ARTIYOR

Aykan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin halkta tedirginlik yarattığını dile getirdi. 4 ve 5.1 büyüklüğündeki artçı depremlerin normal olduğunu söyleyerek, “Daha çok deprem fırtınasına benziyor. Bu büyüklüklerde depremler, uzun bir süre daha devam edecektir” ifadesini kullandı. Depremlerin Sındırgı Fayı’nın bulunduğu bir bölgede devam ettiğine dikkat çeken Aykan, Sındırgı Fayı’nın batı kısmında, kuzey-güney doğrultusunda Gelenbe Fayı’nın var olduğunu aktardı. Gelenbe Fayı’nda 2019 yılında 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve uzun bir süre artçıların devam ettiğini hatırlattı.

YENİ DEPREM RİSKİNE DİKKAT!

Aykan, mevcut deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerleyişini gözlemlediklerini ve depremlerin belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde geliştiğini ifade etti. “Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı’nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor” diyerek, depremlerin transferinin devam etmesi durumunda Balıkesir bölgesinde yeni depremler olabileceğini söyledi.

BİNALARIN KONTROLÜ ÖNEMLİ

Aykan, bölgedeki binaların kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Sındırgı’da uzun bir süre depremler devam edecektir. Dolayısıyla, 4 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde, hasar görmüş binaların ve yapısal hasarların kontrol edilmesi gerekmektedir” dedi. Genelde bu tür depremler büyük yıkımlara yol açmasa da, depremlerin uzun bir süre devam edebileceğini söyleyerek vatandaşların evlerinde oluşan yapısal hasarları kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların bu konuda önlem almasını ve artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını önerdi.