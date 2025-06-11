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Büyükmandıra’da Yangın Çıktı, 30 Dönüm Yandı

YANGINDA YAKLAŞIK 30 DÖNÜM BUĞDAY YANDI

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bir buğday tarlasında meydana gelen yangında, yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı. Edinilen bilgilere göre, beldede bulunan tarlanın bir köşesinde yangın başladı.

ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

Yangının çıkışının ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızlıca itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ancak, vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

NEDENİ BELİRLENİYOR

Yangın sonucunda yaklaşık 30 dönüm ekili buğday zarar gördü. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

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