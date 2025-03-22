Büyükmandıra’da Yangın Mağduru Besiciye Destek

BÜYÜKMANDIRA BELDESİNDE YANGIN ÇIKTI

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde meydana gelen yangında, hayvanlarını kaybeden besiciye 21 adet küçükbaş hayvan veriliyor. 27 Şubat tarihinde, Mürsel Aydın’a ait ağılda çıkan yangında toplamda 21 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının ardından, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler zarar tespit incelemeleri yapıyor.

Yapılan incelemelerin ardından, besicinin yaşadığı mağduriyeti gidermek için gerekli adımlar atılıyor. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği ve yardımsever üreticilerin katkılarıyla 21 küçükbaş hayvan temin ediliyor. Toplanan küçükbaş hayvanlar, Mürsel Aydın’a hibe olarak teslim ediliyor.

DESTEK ÇAĞRISI VE AÇIKLAMALAR

Konu hakkında Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Üreticimizin kayıplarını bir nebze olsun telafi etmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” deniliyor. Bu tür destekler, tarım sektörünün ve yerel üreticilerin daha güçlü olmasını sağlama amacı taşıyor.