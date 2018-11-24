Büyükşehir adaylarıyla ilgili sürpriz gelişme!

Edinilen bilgiye göre Haliç Kongre Merkezinde AK Parti’nin 50 ilin belediye başkan adaylarının açıklanmasına dair toplantısında değişiklik bekleniyor. Toplantının en önemli başlığı İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının kimler olacağıydı.

Ancak partide yaşanan son dakika gelişmeleriyle bu üç büyük ilin başkan adayı isimlerinin açıklanmasının önümüzdeki hafta salı günü AK Parti Grup Toplantısına kalabileceği öne sürüldü. Bununla birlikte Afyon, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Sakarya ve Trabzon illerinin de adaylarının aynı toplantıya kaldığı belirtiliyor. Bu illerin başkan adaylarının kim olduğunun önceden konuşulmasına rağmen ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle açıklamanın ertelendiği ifade edildi.

İLÇE HAZIRLIĞI YÜZÜNDEN AÇIKLAMA SALIYA KALDI

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşündüğü TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la iki saatlik görüşmesinin ardından bugün de telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’ın İstanbul adaylığı konusunda sıkıntı olmadığı, ilçe belediye başkan adayları konusunda yapılacak çalışma nedeniyle açıklamanın önümüzdeki haftaya kaldığı öğrenildi.

Hürriyet